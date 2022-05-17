Стало известно, когда "Реал" объявит о подписании Мбаппе. Килиан сделает это раньше

Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен

Стало известно, когда о трансфере французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридский "Реал" объявят публично.

Как сообщает издание AS, сам форвард планирует сделать публичное заявление об уходе из "Пари Сен-Жермен" до финала Лиги чемпионов, который состоится 28 мая.

Напомним, что ранее и сам Мбаппе заявлял, что огласит свое решение до этой даты.

По информации источника, официального объявления от "Реала" придется ждать еще более месяца, так как оно может произойти аж в начале июля, после того, как француз окончательно станет свободным агентом.

В финале Лиги чемпионов, который пройдет в Париже, "Мадрид" сыграет с "Ливерпулем".

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