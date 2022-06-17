Стало известно, когда Кофрие вернется в "Спартак"
Фото: Инстаграм Максимилиано Кофрие/Автор неизвестен
Защитник "Спартака" Максимилиано Кофрие в скором времени присоединится к команде.
Об этом сообщил агент защитника Давид Ласарацина.
По его информации, футболист выйдет из отпуска и приступит к тренировкам в понедельник.
Ранее сам бельгиец говорил, что не собирается уходить из московского клуба в межсезонье.
В прошлом сезоне Кофрие сыграл за столичную команду 24 матча во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.
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