Стало известно, когда "Динамо" и "Шахтер" сыграют первый очный матч в сезоне

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Стало известно, когда "Динамо" и "Шахтер" сыграют первый очный матч в сезоне

Дирекция Украинской Премьер-лиги представила время и даты проведения матчей седьмого тура.

В этом туре состоится "Класичне". Матч "Шахтер" - "Динамо" состоится в воскресенье 16 октября и начнется в 17:00.

Календарь 7-го тура УПЛ

14 октября (пятница)

13:00 "Минай" – "Верес"

15:00 "Черноморец" – "Кривбасс"

15 октября (суббота)

13:00 "Металлист" – "Ворскла"

15:00 "Заря" – "Колос"

17:00 "Металлист 1925" – "Львов"

16 октября (воскресенье)

15:00 "Рух" – "Днепр-1"

17:00 "Шахтер" – "Динамо"

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Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
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