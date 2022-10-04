Стало известно, когда "Динамо" и "Шахтер" сыграют первый очный матч в сезоне

Дирекция Украинской Премьер-лиги представила время и даты проведения матчей седьмого тура.

В этом туре состоится "Класичне". Матч "Шахтер" - "Динамо" состоится в воскресенье 16 октября и начнется в 17:00.

Календарь 7-го тура УПЛ

14 октября (пятница)

13:00 "Минай" – "Верес"

15:00 "Черноморец" – "Кривбасс"

15 октября (суббота)

13:00 "Металлист" – "Ворскла"

15:00 "Заря" – "Колос"

17:00 "Металлист 1925" – "Львов"

16 октября (воскресенье)

15:00 "Рух" – "Днепр-1"

17:00 "Шахтер" – "Динамо"

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