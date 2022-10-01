Стало известно, какую должность займет Петраков после увольнения со сборной Украины

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Стало известно, какую должность займет Петраков после увольнения со сборной Украины

Фото: сайт УАФ/Автор неизвестен

У главного тренера национальной сборной Украины Александра Петракова есть варианты продолжения карьеры в случае ухода из сборной.

Как сообщил журналист Михаил Спиваковский, тренера должны уволить в январе 2023 года, после чего он получит работу в юношеских командах.

"Петраков - это человек, не проявивший себя на клубном уровне, он не очень заточен под такой режим работы. Александр Васильевич - тренер сборных. Если мы немного погрузимся в историю его работы в УАФ (тогда еще ФФУ), то я скажу, что много раз он был близок к увольнению", - сказал журналист.

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