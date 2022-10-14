Стало известно, каких игроков ПСЖ обещал купить Мбаппе
Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен
Руководство "Пари Сен-Жермен" обещало нападающему Килиану Мбаппе купить трех топ-футболистов минувшим летом, сообщает Get French Football News.
По сведениям источника, французский клуб согласно обещанию должен был приобрести защитника "Интера" Милана Шкриньяра, полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву, а также нападающего Роберта Левандовски, который перешел из "Баварии" в "Барселону".
Именно благодаря данному обещанию 23-летний Мбаппе согласился остаться в ПСЖ и не перейти в "Реал" на правах свободного агента. Форвард подписал с парижанами новый контракт до лета 2025 года.
Не пропустите: Роналду кратко высказался о сложной победе "МЮ" в Лиге Европы. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Шахтер" установил новую цену на Мудрика
-
"Манчестер Сити" продлил контракт с главным талантом клуба
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на португальского вратаря
-
Стало известно, каких игроков ПСЖ обещал купить Мбаппе
-
Главный тренер ПСЖ отреагировал на ситуацию с Мбаппе
-
Еще одна звезда "Челси" может пропустить ЧМ-2022
-
"Ньюкасл" отреагировал на интерес "Реала" к Бруно Гимараэшу
-
Малиновский назвал свою проблему в "Аталанте"
-
Назван финальный список претендентов на молодежный "Золотой мяч"
-
Де Дзерби хочет вернуться в "Шахтер"
-
"Барселона" сыграет с "Реалом" с необычным логотипом на футболке
-
Клопп рассказал, как "Ливерпуль" будет бороться с Холандом в матче АПЛ
-
Президент "Барселоны" высказался о будущем Хави в клубе
-
Легенда "Реала" назвал причину, почему не нужно покупать Мбаппе
-
Де Йонг недоволен своим положением в "Барселоне"
-
"Вулверхэмптон" может вернуть звездного португальского тренера
-
"Барселона" может отозвать из аренды в "Валенсии" своего хавбека
-
Месси разозлил фанатов "Барселоны"
-
Киевское Динамо повторило сразу два украинских антирекорда
-
Роналду коротко высказался о сложной победе "МЮ" в Лиге Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13