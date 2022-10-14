Стало известно, каких игроков ПСЖ обещал купить Мбаппе

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Руководство "Пари Сен-Жермен" обещало нападающему Килиану Мбаппе купить трех топ-футболистов минувшим летом, сообщает Get French Football News.

По сведениям источника, французский клуб согласно обещанию должен был приобрести защитника "Интера" Милана Шкриньяра, полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву, а также нападающего Роберта Левандовски, который перешел из "Баварии" в "Барселону".

Именно благодаря данному обещанию 23-летний Мбаппе согласился остаться в ПСЖ и не перейти в "Реал" на правах свободного агента. Форвард подписал с парижанами новый контракт до лета 2025 года.

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