Стало известно, какие призовые клубы АПЛ получили по итогам минувшего сезона
Стало известно, какие призовые клубы АПЛ смогли заработать в прошлом сезоне.
Ожидаемо, больше всех получил чемпион страны - "Манчестер Сити". Команда пополнила бюджет на 153 миллиона фунтов.
Рейтинг клубов АПЛ по призовым:
1. "Манчестер Сити" – 153 млн фунтов;
2. "Ливерпуль" – 151,8 млн;
3. "Челси"– 145,6 млн;
4. "Тоттенхэм" – 146 млн;
5. "Арсенал" – 145,7 млн;
6. "Манчестер Юнайтед" – 142,8 млн;
7. "Вест Хэм" – 136,6 млн;
8. "Лестер" – 128,6 млн;
9. "Брайтон" – 125,7 млн;
10. "Вулверхэмптон" – 124,5 млн;
11. "Ньюкасл" – 126,6 млн;
12. "Кристал Пэлас" – 120,4 млн;
13. "Брентфорд" – 118,3 млн;
14. "Астон Вилла" – 119,6 млн;
15. "Саутгемптон" – 110,8 млн;
16. "Эвертон" – 117,2 млн;
17. "Лидс" – 115,1 млн;
18. "Бернли" – 104,7 млн;
19. "Уотфорд" – 102,6 млн;
20. "Норвич" – 100,5 млн.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18