Стало известно, какие призовые клубы АПЛ получили по итогам минувшего сезона

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Стало известно, какие призовые клубы АПЛ получили по итогам минувшего сезона

Стало известно, какие призовые клубы АПЛ смогли заработать в прошлом сезоне.

Ожидаемо, больше всех получил чемпион страны - "Манчестер Сити". Команда пополнила бюджет на 153 миллиона фунтов.

Рейтинг клубов АПЛ по призовым:

1. "Манчестер Сити" – 153 млн фунтов;

2. "Ливерпуль" – 151,8 млн;

3. "Челси"– 145,6 млн;

4. "Тоттенхэм" – 146 млн;

5. "Арсенал" – 145,7 млн;

6. "Манчестер Юнайтед" – 142,8 млн;

7. "Вест Хэм" – 136,6 млн;

8. "Лестер" – 128,6 млн;

9. "Брайтон" – 125,7 млн;

10. "Вулверхэмптон" – 124,5 млн;

11. "Ньюкасл" – 126,6 млн;

12. "Кристал Пэлас" – 120,4 млн;

13. "Брентфорд" – 118,3 млн;

14. "Астон Вилла" – 119,6 млн;

15. "Саутгемптон" – 110,8 млн;

16. "Эвертон" – 117,2 млн;

17. "Лидс" – 115,1 млн;

18. "Бернли" – 104,7 млн;

19. "Уотфорд" – 102,6 млн;

20. "Норвич"  – 100,5 млн.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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