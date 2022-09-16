Стало известно, какие призовые клубы АПЛ получили по итогам минувшего сезона

Стало известно, какие призовые клубы АПЛ смогли заработать в прошлом сезоне.

Ожидаемо, больше всех получил чемпион страны - "Манчестер Сити". Команда пополнила бюджет на 153 миллиона фунтов.

Рейтинг клубов АПЛ по призовым:

1. "Манчестер Сити" – 153 млн фунтов;

2. "Ливерпуль" – 151,8 млн;

3. "Челси"– 145,6 млн;

4. "Тоттенхэм" – 146 млн;

5. "Арсенал" – 145,7 млн;

6. "Манчестер Юнайтед" – 142,8 млн;

7. "Вест Хэм" – 136,6 млн;

8. "Лестер" – 128,6 млн;

9. "Брайтон" – 125,7 млн;

10. "Вулверхэмптон" – 124,5 млн;

11. "Ньюкасл" – 126,6 млн;

12. "Кристал Пэлас" – 120,4 млн;

13. "Брентфорд" – 118,3 млн;

14. "Астон Вилла" – 119,6 млн;

15. "Саутгемптон" – 110,8 млн;

16. "Эвертон" – 117,2 млн;

17. "Лидс" – 115,1 млн;

18. "Бернли" – 104,7 млн;

19. "Уотфорд" – 102,6 млн;

20. "Норвич" – 100,5 млн.

Не пропустите: "Эвертон" может купить лидера "Ференцвароша". | https://dailysports.net