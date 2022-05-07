Стало известно, как Роналду назвал новорожденную дочь

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Стало известно, как Роналду назвал новорожденную дочь

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес назвали новорожденную дочь Беллой Эсмеральдой.

Девочка родилась 18 апреля. Ранее Родригес родила от португальца девочку Алану Мартину.

Также у 37-летнего Роналду есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей - Криштиану-младший, Ева и Матео.

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