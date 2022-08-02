Стало известно, где "Шахтер" сыграет первый матч сезона
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен
Донецкий "Шахтёр" планирует сыграть первый нового сезона чемпионата Украины в Киеве.
Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
"На этой неделе будет жеребьёвка. "Днепр-1" и "Динамо" первый тур пропускают, поскольку у них еврокубковые матчи. Матч-открытие "Шахтёр" будет играть в Киеве на стадионе «Олимпийский» 23 августа. В августе планируют провести два тура – 23-го и 28-го числа", — сказал Бурбас на YouTube-канале.
Ожидается, что донецкий клуб будет базироваться во Львове во время проведения чемпионата Украины.
Базовым днём первого тура чемпионата Украины по футболу определено 23 августа.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13