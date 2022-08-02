Стало известно, где "Шахтер" сыграет первый матч сезона

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Стало известно, где "Шахтер" сыграет первый матч сезона

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Донецкий "Шахтёр" планирует сыграть первый нового сезона чемпионата Украины в Киеве.

Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

"На этой неделе будет жеребьёвка. "Днепр-1" и "Динамо" первый тур пропускают, поскольку у них еврокубковые матчи. Матч-открытие "Шахтёр" будет играть в Киеве на стадионе «Олимпийский» 23 августа. В августе планируют провести два тура – 23-го и 28-го числа", — сказал Бурбас на YouTube-канале.

Ожидается, что донецкий клуб будет базироваться во Львове во время проведения чемпионата Украины.

Базовым днём первого тура чемпионата Украины по футболу определено 23 августа. 

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