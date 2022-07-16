Стало известно, где пройдет прощание с Ярцевым

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Стало известно, где пройдет прощание с Ярцевым

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян рассказал о том, когда и где пройдет прощание с бывшим тренером сборной России Георгием Ярцевым.

По его словам, оно пройдёт 19 июля в академии "Спартака".

Напомним, что Ярцев умер вчера на 75-м году жизни.

"По поводу причины смерти пока ещё никто не дал информацию. А захоронение будет во вторник. Стараемся, чтобы это было на Преображенском кладбище. Прощание будет в академии «Спартака» в 10 утра", — цитирует Мирзояна "Р-Спорт".

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