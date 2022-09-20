Стало известно, будет ли в киевском "Динамо" новые футболисты в ближайшее время
Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен
Журналист Игорь Цыганык уверен в том, что киевское "Динамо" не будет покупать новых футболистов до закрытия трансферного окна 22 сентября.
По словам журналиста, на данный момент все стоящие игроки уже разобраны.
При этом Цыганык допустил, что "Динамо" может усилить состав за счет внутренних резервов, в частности, за счет того, что должны выдвинуться на первые роли полузащитники Владимир Шепелев и Александр Андриевский.
Не пропустите: "Шахтер" заинтересован в аргентинском хавбеке. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Барселона" лидирует в Европе по интересному показателю
-
Наставник "МЮ" хочет пригласить в команду конкурента для Роналду
-
Стало известно, будет ли в киевском "Динамо" новые футболисты в ближайшее время
-
Наставник сборной Германии не поддерживает идею провести ЧМ-2022 в Катаре
-
Почеттино может возглавить середняк чемпионата Франции
-
Ключевой защитник сборной Украины получил травму
-
Вратарь украинского аматорского клуба забил гол ударом от своих ворот (видео)
-
Капитан сборной Франции не поможет команде в ближайших матчах
-
"Манчестер Сити" готовит трансфер звездного нападающего
-
"Севилья" нашла замену Лопетеги в Аргентине
-
Матчи Лиги чемпионов могут проводить за пределами Европы
-
Совет директоров "Барселоны" утвердил бюджет клуба на сезон
-
Каннаваро может возглавить скромный итальянский клуб
-
Президент "Баварии" высказался о возможном увольнении Нагельсмана
-
Руни заменил футболиста по ходу матча из-за необычной причины
-
Зеленский пообщался с президентом УЕФА
-
В Украине назвали трусом Де Дзерби, который возглавил "Брайтон"
-
Погба хотел выплатить вымогателям 13 миллионов, но банк отклонил операцию
-
Мудрик выбрал приоритетный для себя клуб в Англии
-
Ребров раскрыл интересные детали трансфера Ярмоленка в ОАЭ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13