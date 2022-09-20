Стало известно, будет ли в киевском "Динамо" новые футболисты в ближайшее время

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Журналист Игорь Цыганык уверен в том, что киевское "Динамо" не будет покупать новых футболистов до закрытия трансферного окна 22 сентября.

По словам журналиста, на данный момент все стоящие игроки уже разобраны.

При этом Цыганык допустил, что "Динамо" может усилить состав за счет внутренних резервов, в частности, за счет того, что должны выдвинуться на первые роли полузащитники Владимир Шепелев и Александр Андриевский.

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