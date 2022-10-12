Стали известны подробности травмы Рюдигера

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Стали известны подробности травмы Рюдигера

Фото: твиттер Антонио Рюдигера/Автор неизвестен

Немецкий защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер прошел медицинское обследование по поводу травму головы, сообщает Marca.

По сведениям источника, у футболиста диагностировано сильное рассечение, но у него нет повреждения лицевых костей. Таким образом, он может сыграть в матче 9-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (15 октября).

Напомним, что Рюдигер получил повреждение в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким "Шахтером" (1:1), столкнувшись с голкипером украинской команды Анатолием Трубиным.

В нынешнем сезоне 29-летний Рюдигер провел за "Реал" 12 матчей и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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