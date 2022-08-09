Стали известны подробности избиения легендарным Гиггзом его бывшей подруги

Фото: твиттер Райана Гиггза/Автор неизвестен

Стали известны подробности избиения легендой "Манчестер Юнайтед" Райаном Гиггзом его бывшей подруги Кейт Гревилл и ее сестры Эммы, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, инцидент произошел 1 ноября 2020 года. В тот день Кейт приняла решение расстаться с Райаном из-за его постоянных измен. Для этого она вместе с сестрой поехала забрать вещи, но не успела уехать до возвращения Гиггза. В какой-то момент бывший футболист набросился на женщину и ударил ее головой в лицо. Эмма пыталась помочь сестре, но получила удар локтем в челюсть.

В настоящее время в Манчестере проходит судебное слушание по делу об избиении.

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