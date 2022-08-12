Стали известны новые подробности насилия Гиггза над бывшей подругой

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Стали известны новые подробности насилия Гиггза над бывшей подругой

Фото: твиттер Райана Гиггза/Автор неизвестен

Кейт Гревилл, бывшая девушка экс-главного тренера сборной Уэльса Райана Гиггза, рассказала новые подробности насилия над ней, сообщает The Sun.

По словам девушки, Гиггз бросил ей в голову сумку с ноутбуком. После этого тренер ударом ноги выбросил ее из кровати, а затем выгнал голой из отеля. Кроме того, тренер угрожал Гревилл опубликовать ее интимные фотографии.

Ранее сообщалось, что Гиггз 1 ноября 2020 года ударил не только Кейт, но и ее младшую сестру Эмму.

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