Стали известны лучшие бомбардиры Лиги наций

Теги александар митровичэрлинг холандхвича кварацхелиядушан тадич

Стали известны лучшие бомбардиры Лиги наций

Определились лучшие бомбардиры и ассистенты групповой стадии Лиги наций.

Больше всего забили 22-летний норвежец Эрлинг Холанд и 28-летний представитель Сербии Александр Митрович, на счету которых по шесть голов.

Третье место в списке бомбардиров делят  три футболиста – Ведат Мурики (Косово), Хвича Кварацхелия (Грузия) и Хенри Аниер (Эстония), которые забили по пять мячей.

Лучшими ассистентами группового этапа оказались румын Никусор Банку и серб Душан Тадич, на счету которых по четыре результативных передачи. 

Не пропустите: Успех Испании, неудачи Украины и Португалии: результаты Лиги наций 27 сентября. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сборная Украины будет в третьей корзине при жеребьевке квалификации Евро-2024

Сборная Украины будет в третьей корзине при жеребьевке квалификации Евро-2024

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов