Стали известны лучшие бомбардиры Лиги наций

Определились лучшие бомбардиры и ассистенты групповой стадии Лиги наций.

Больше всего забили 22-летний норвежец Эрлинг Холанд и 28-летний представитель Сербии Александр Митрович, на счету которых по шесть голов.

Третье место в списке бомбардиров делят три футболиста – Ведат Мурики (Косово), Хвича Кварацхелия (Грузия) и Хенри Аниер (Эстония), которые забили по пять мячей.

Лучшими ассистентами группового этапа оказались румын Никусор Банку и серб Душан Тадич, на счету которых по четыре результативных передачи.

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