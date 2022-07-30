Стали известны детали побега Варелы из "Динамо"
Фото инстаграм Гильермо Варелы/Автор неизвестен
Защитник "Динамо" Гильермо Варела объясняет своё решение самовольно покинуть клуб советами своих агентов.
Как сообщает "Матч ТВ", футболист покинул клуб в ночь на 24 июля и не отвечал на звонки.
В этот же день агент Варелы Пабло Бентанкур дал комментарий, что Гильермо не сбегал из клуба, но собирается подписать контракт с "Фламенго".
Позже стало известно, что агент Варелы требовал от московского клуба для своего клиента увеличения зарплаты больше чем в два раза плюс огромный агентский бонус.
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