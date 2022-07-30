Стали известны детали побега Варелы из "Динамо"

Теги гильермо вареладинамо москва

Стали известны детали побега Варелы из "Динамо"

Фото инстаграм Гильермо Варелы/Автор неизвестен

Защитник "Динамо" Гильермо Варела объясняет своё решение самовольно покинуть клуб советами своих агентов.

Как сообщает "Матч ТВ", футболист покинул клуб в ночь на 24 июля и не отвечал на звонки.

В этот же день агент Варелы Пабло Бентанкур дал комментарий, что Гильермо не сбегал из клуба, но собирается подписать контракт с "Фламенго".

Позже стало известно, что агент Варелы требовал от московского клуба для своего клиента увеличения зарплаты больше чем в два раза плюс огромный агентский бонус. 

Не пропустите: "Динамо" Киев прошло "Фенербахче" в квалификации Лиги чемпионов. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Романцев рассказал, почему Дзюба остается без клуба

Романцев рассказал, почему Дзюба остается без клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов