Стали известны детали нового контракта "ПСЖ" для Месси

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Форварду "ПСЖ" Лионелю Месси предложили новое контрактное соглашение с парижским клубом.

Как пишет El Larguero, звездному форварду предложили продлить контракт по схеме 1+1.

При этом финансовые условия Месси останутся примерно на нынешнем уровне - футболист будет зарабатывать около 30 млн евро за сезон.

Месси пообещал изучить предложение, хотя раньше в СМИ писали, что он не планирует продлевать контракт с парижанами.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси сыграл в восьми матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и сделал семь результативных передач.

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