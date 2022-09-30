Стали известны детали нового контракта "ПСЖ" для Месси
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
Форварду "ПСЖ" Лионелю Месси предложили новое контрактное соглашение с парижским клубом.
Как пишет El Larguero, звездному форварду предложили продлить контракт по схеме 1+1.
При этом финансовые условия Месси останутся примерно на нынешнем уровне - футболист будет зарабатывать около 30 млн евро за сезон.
Месси пообещал изучить предложение, хотя раньше в СМИ писали, что он не планирует продлевать контракт с парижанами.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси сыграл в восьми матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и сделал семь результативных передач.
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