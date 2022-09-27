Стали известны цели "Барселоны" на нынешний сезон

Главной целью "Барселоны" в нынешнем сезоне является победа в чемпионате Испании, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, тренерский штаб каталонского клуба не верит, что команда способна выиграть сразу все турниры. В связи с этим главной целью является Ла Лига, а в Лиге чемпионов целью является выход в плей-офф.

После шести туров "Барселона", набрав 16 очков, занимает второе место в чемпионате Испании. В Лиге чемпионов каталонцы набрали три очка в двух матчах.

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