Стали известны 31 из 32 участников ЧМ-2022 в Катаре

Поздним вечером 13 июля сборная Австралии вышла на ЧМ-2022.

Таким образом, стала известна 31 команда из 32, которые примут участие в финальном турнире в Катаре.

Еще одну путевку на турнир разыграют Коста-Рика и Новая Зеландия.

Перед Австралией на чемпионат мира пробились Хорватия, Германия, Дания, Португалия, Польша, Бразилия, Аргентина, Эквадор, Уругвай, Бельгия, Франция, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Иран, Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия, Канада, Гана, Сенегал, Марокко, Тунис, Камерун, Мексика, США и Уэльс.

Мировое первенство пройдет с 21 ноября по 19 декабря.

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