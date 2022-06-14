Стали известны 31 из 32 участников ЧМ-2022 в Катаре

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Стали известны 31 из 32 участников ЧМ-2022 в Катаре

Поздним вечером 13 июля сборная Австралии вышла на ЧМ-2022.

Таким образом, стала известна 31 команда из 32, которые примут участие в финальном турнире в Катаре.

Еще одну путевку на турнир разыграют Коста-Рика и Новая Зеландия.

Перед Австралией на чемпионат мира пробились Хорватия, Германия, Дания, Португалия, Польша, Бразилия, Аргентина, Эквадор, Уругвай, Бельгия, Франция, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Иран, Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия, Канада, Гана, Сенегал, Марокко, Тунис, Камерун, Мексика, США и Уэльс. 

Мировое первенство пройдет с 21 ноября по 19 декабря.

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4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
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