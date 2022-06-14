Стали известны 31 из 32 участников ЧМ-2022 в Катаре
Поздним вечером 13 июля сборная Австралии вышла на ЧМ-2022.
Таким образом, стала известна 31 команда из 32, которые примут участие в финальном турнире в Катаре.
Еще одну путевку на турнир разыграют Коста-Рика и Новая Зеландия.
Перед Австралией на чемпионат мира пробились Хорватия, Германия, Дания, Португалия, Польша, Бразилия, Аргентина, Эквадор, Уругвай, Бельгия, Франция, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Иран, Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия, Канада, Гана, Сенегал, Марокко, Тунис, Камерун, Мексика, США и Уэльс.
Мировое первенство пройдет с 21 ноября по 19 декабря.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3