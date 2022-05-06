Стала известна зарплата Холанда в "Манчестер Сити"

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Стала известна зарплата Холанда в "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд согласовал личный контракт с "Манчестер Сити", сообщает ESPN.

По сведениям источника, зарплата норвежца в английском клубе составит 23 миллиона евро в год. Столько же получает полузащитник "горожан" Кевин де Брюйне. Для завершения трансфера "Манчестер Сити" должен до июня активировать опцию выкупа Холанда за 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" 28 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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