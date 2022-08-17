Стала известна судьба сорванного матча Бразилия - Аргентина

Фото: скриншот с видео

Сорванный матч квалификации ЧМ-2022 Бразилия – Аргентина не переиграют.

Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил договоренность ФИФА, бразильской и аргентинской федераций футбола о том, что матч играть не будут.

Бразильская сторона отказывалась проводить игру из-за риска травм, дисквалификаций и возможного бойкота аргентинцами.

Как известно, 5 сентября прошлого года матч между сборными Бразилии и Аргентины в квалификации ЧМ-2022 был остановлен на 4-й минуте. Бразильские власти настаивали на том, что 4 игрока сборной Аргентины попали в страну с нарушениями коронавирусного регламента.

Не пропустите: "Барселона" покупает Бернарду Силву. | https://dailysports.net