Стала известна судьба сорванного матча Бразилия - Аргентина
Фото: скриншот с видео
Сорванный матч квалификации ЧМ-2022 Бразилия – Аргентина не переиграют.
Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил договоренность ФИФА, бразильской и аргентинской федераций футбола о том, что матч играть не будут.
Бразильская сторона отказывалась проводить игру из-за риска травм, дисквалификаций и возможного бойкота аргентинцами.
Как известно, 5 сентября прошлого года матч между сборными Бразилии и Аргентины в квалификации ЧМ-2022 был остановлен на 4-й минуте. Бразильские власти настаивали на том, что 4 игрока сборной Аргентины попали в страну с нарушениями коронавирусного регламента.
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