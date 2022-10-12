Стала известна судьба матча "Шахтер" - "Динамо"
Центральный матч седьмого тура УПЛ между "Шахтером" и "Динамо" переносить не собираются.
Как заявили авторы программы "ТаТоТаке", в Украине могут сыграть почти все встречи этого тура, но окончательное решение будут принимать не в руководстве украинского футбола.
Напомним, что матчи седьмого тура УПЛ намечены на 14-16 октября. В воскресенье "Шахтер" планировал принять "Динамо" на "Арене Львов".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13