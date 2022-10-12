Стала известна судьба матча "Шахтер" - "Динамо"

Центральный матч седьмого тура УПЛ между "Шахтером" и "Динамо" переносить не собираются.

Как заявили авторы программы "ТаТоТаке", в Украине могут сыграть почти все встречи этого тура, но окончательное решение будут принимать не в руководстве украинского футбола.

Напомним, что матчи седьмого тура УПЛ намечены на 14-16 октября. В воскресенье "Шахтер" планировал принять "Динамо" на "Арене Львов".

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