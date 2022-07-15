Стала известна причина смерти экс-игрока "Спартака" Александра Козлова

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Стала известна причина смерти экс-игрока "Спартака" Александра Козлова

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Стала известна причина смерти бывшего футболиста "Спартака" Александра Козлова. 

Как сообщает "СЭ", у футболиста оторвался тромб.

Напомним, что Козлов умер 15 июля, ему было 29 лет.

Футболист является воспитанником красно-белых, за первую команду которых он провел 28 матчей.

Кроме "Спартака" он выступал за "Химки", "Тосно", "Факел", "Тюмень", а его последним клубом был крымский "Кафа". 

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