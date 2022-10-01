Стала известна причина конфликта Неймара и Мбаппе
Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен
Конфликт между форвардами "ПСЖ" Неймаром и Килианом Мбапппе возник по причине недисциплинированности бразильца.
Как сообщает L'Équipe, французский форвард Мбаппе уже два сезона выражал недовольство недисциплинированностью Неймара, а после подписания нового контракта с клубом Килиан требовал избавиться от игрока.
Ранее в СМИ также писали, что Мбаппе расстроен растущим влиянием Неймара на команду. В то же время бразилец уверен, что француз чересчур эгоистичен на поле и за его пределами.
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|Бордо
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