Стала известна причина конфликта Неймара и Мбаппе

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Конфликт между форвардами "ПСЖ" Неймаром и Килианом Мбапппе возник по причине недисциплинированности бразильца.

Как сообщает L'Équipe, французский форвард Мбаппе уже два сезона выражал недовольство недисциплинированностью Неймара, а после подписания нового контракта с клубом Килиан требовал избавиться от игрока.

Ранее в СМИ также писали, что Мбаппе расстроен растущим влиянием Неймара на команду. В то же время бразилец уверен, что француз чересчур эгоистичен на поле и за его пределами.

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