Стала известна главная цель "Реала" после срыва перехода Мбаппе
Фото: твиттер Тчуамени\Автор неизвестен
Вчера главная трансферная цель мадридского "Реала" Килиан Мбаппе продлил контракт с "Пари Сен-Жермен" до 2025 года, поэтому у королевского клуба появились новые приоритеты, сообщает Marca.
По информации источника, теперь главной целью "сливочных" в летнее трансферное окно стал опорный полузащитник "Монако" Орельен Тчуамени.
Королевский хотел его подписать и ранее, но несколько дней назад сообщил игроку, что трансфер этим летом вряд ли возможен, теперь у испанского гранда есть много свободных средств, которые могут быть направлены на переход француза.
Отмечается, что также "Реал" заинтересован в подписании центрального нападающего, который смог бы подменять, а со временем и заменить Карима Бензема в основном составе.
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|Команда
|М
|О
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|20
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14