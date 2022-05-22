Стала известна главная цель "Реала" после срыва перехода Мбаппе

Фото: твиттер Тчуамени\Автор неизвестен

Вчера главная трансферная цель мадридского "Реала" Килиан Мбаппе продлил контракт с "Пари Сен-Жермен" до 2025 года, поэтому у королевского клуба появились новые приоритеты, сообщает Marca.

По информации источника, теперь главной целью "сливочных" в летнее трансферное окно стал опорный полузащитник "Монако" Орельен Тчуамени.

Королевский хотел его подписать и ранее, но несколько дней назад сообщил игроку, что трансфер этим летом вряд ли возможен, теперь у испанского гранда есть много свободных средств, которые могут быть направлены на переход француза.

Отмечается, что также "Реал" заинтересован в подписании центрального нападающего, который смог бы подменять, а со временем и заменить Карима Бензема в основном составе.

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