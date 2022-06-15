Стал известен срок контракта Федотова с ЦСКА

Фото: сайт ЦСКА/Автор неизвестен

Появились важные детали контракта Владимира Федотова с ЦСКА.

По данным ТАСС, соглашение 55-летнего специалиста с московским клубом рассчитано на три года.

Сегодня московский клуб объявил о назначении Федотова на пост главного тренера, при этом не указав срок контракта. В сообщении было указано, что стороны заключили долгосрочное соглашение.

Федотов до ЦСКА тренировал "Сочи", который занял рекордное для себя второе место в чемпионате России.

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