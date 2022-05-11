Стал известен следующий клуб "Ювентуса"

Фото: твиттер Ди Марии\Автор неизвестен

Аргентинский атакующий полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария в следующем сезоне будет выступать в топ-клубе Серии А, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, Ди Мария намерен продолжить карьеру в туринском "Ювентусе".

Напомним, что контракт аргентинца с ПСЖ истекает в конце нынешнего сезона, поэтому в стан "бьянконери" он должен перейти на правах свободного агента.

В ПСЖ Ди Мария перешел в 2015 году. За это время он провел 293 поединка, записал на свой счет 91 забитый мяч и сделал 118 результативных передач.

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