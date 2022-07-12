Стал известен оклад судей, работавших на матче за Суперкубок России

Фото: твиттер РФС/Автор неизвестен

Главный арбитр матча за Суперкубок России Владимир Москалев получил 300 тысяч рублей за работу.

Как пишет источник, все судьи матча "Зенит" – "Спартак" (4:0) получили тройную зарплату.

Помощники главного арбитра Валерий Данченко и Максим Ковалев получили по 143 550 рублей, видеоарбитр Сергей Карасев – 150 075 рублей, его ассистент Максим Гаврилин – 75 038 рублей, резервный судья Кирилл Левников – 65 250 рублей.

Для сравнения, за матч РПЛ главный арбитр получает 115 тысяч рублей.

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