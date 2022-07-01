Стадионы "Факела" и "Оренбурга" получили вердикт от РФС

30 июня комиссия Российского футбольного союза (РФС) провела проверку стадионов "Оренбурга" и "Факела".

По итогам осмотра, обе арены получили сертификат соответствия требованиям стандарта "Футбольные стадионы".

Таким образом, на этих стадионах можно проводить матчи РПЛ в сезоне-2022/23.

В первом туре "Оренбург" на своем поле примет "Крылья Советов", в то время как "Факел" первую домашнюю игру проведет 30 июля против "Динамо".

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