Срочный трансфер: "Барселона" нацелилась на защитника "Атлетика"
Фото: твиттер Иньиго Мартинеса/Автор неизвестен
"Барселона" надеется подписать центрального защитника "Атлетика" Иньиго Мартинеса ближайшей зимой.
Как пишет источник, каталонцы ищут усиление защитной линии из-за большого числа травмированных игроков.
Контракт Мартинеса с басками заканчивается летом 2023 года, но каталонцы не готовы ждать.
Мартинес в нынешнем сезоне провел 3 матча в Примере.
Не пропустите: "Барселона" в шаге от подписания защитника "Вильярреала". | https://dailysports.net
главное
-
Главные новости дня: 6 октября
-
Разгромные победы "Вильярреала" и "Фиорентины": результаты Лиги Конференций 6 октября
-
Феерии "Арсенала" и ПСВ, тяжелая победа "МЮ": результаты Лиги Европы 6 октября
-
Киевское "Динамо" потерпело третье подряд поражение в Лиге Европы
-
"Арсенал" одержал крупную победу в Лиге Европы
Лента новостей
-
Срочный трансфер: "Барселона" нацелилась на защитника "Атлетика"
-
Клуб АПЛ, принадлежащий россиянину, нашел нового владельца
-
Месси пожаловался на внимание к своей персоне
-
Наставник "МЮ" подвел итоги тяжелой победы в Лиге Европы
-
Умер тренер "Тоттенхэма"
-
Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
-
Лидер "Днепра-1" получил серьезную травму в первом матче после восстановления
-
Луческу назвал причину поражения киевского "Динамо" от "Ренна"
-
Луческу вышел на второе место по количеству матчей в еврокубках
-
Назван худший игрок киевского "Динамо" в матче с "Ренном"
-
Полиция предотвратила ограбление дома звезды "Ювентуса"
-
Турецкий клуб намерен подписать Роналду
-
В Англии требуют исключения Холанда из АПЛ по необычной причине
-
На матче с участием "Бока Хуниорс" во время беспорядков погиб болельщик
-
Роналду не реализовал убойный момент в матче Лиги Европы: фото
-
Фантастический результат: "Арсенал" выиграл 9 из 10 матчей сезона
-
Холанд зарабатывает рекордную в АПЛ зарплату из-за бонусов
-
Главные новости дня: 6 октября
-
Разгромные победы "Вильярреала" и "Фиорентины": результаты Лиги Конференций 6 октября
-
Феерии "Арсенала" и ПСВ, тяжелая победа "МЮ": результаты Лиги Европы 6 октября
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14