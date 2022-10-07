Срочный трансфер: "Барселона" нацелилась на защитника "Атлетика"

Фото: твиттер Иньиго Мартинеса/Автор неизвестен

"Барселона" надеется подписать центрального защитника "Атлетика" Иньиго Мартинеса ближайшей зимой.

Как пишет источник, каталонцы ищут усиление защитной линии из-за большого числа травмированных игроков.

Контракт Мартинеса с басками заканчивается летом 2023 года, но каталонцы не готовы ждать.

Мартинес в нынешнем сезоне провел 3 матча в Примере.

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