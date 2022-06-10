Спортивный директор "Спартака" рассказал, уйдет ли вслед за Ваноли

Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен

Спортивный директор "Спартака" Лука Каттани пока не собирается уходить из клуба.

Как известно, главный тренер команды Паоло Ваноли покинул пост накануне.

"Уйти из "Спартака"? Не вижу причин для этого. Я продолжу делать свою работу... Если нужно, делать еще больше и усерднее, чем раньше. Все эти дни я остаюсь в Москве. Никакого отпуска — только "Спартак"! — ответил он в комментарии "СЭ".

Ваноли работал в "Спартаке" с 17 декабря 2021-го по 9 июня 2022 года. Под его руководством команда выиграла Кубок России и заняла 10-е место в РПЛ по итогу прошлого сезона.

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