Спортивный директор "Спартака" рассказал, уйдет ли вслед за Ваноли
Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен
Спортивный директор "Спартака" Лука Каттани пока не собирается уходить из клуба.
Как известно, главный тренер команды Паоло Ваноли покинул пост накануне.
"Уйти из "Спартака"? Не вижу причин для этого. Я продолжу делать свою работу... Если нужно, делать еще больше и усерднее, чем раньше. Все эти дни я остаюсь в Москве. Никакого отпуска — только "Спартак"! — ответил он в комментарии "СЭ".
Ваноли работал в "Спартаке" с 17 декабря 2021-го по 9 июня 2022 года. Под его руководством команда выиграла Кубок России и заняла 10-е место в РПЛ по итогу прошлого сезона.
Не пропустите: Карпин отреагировал на информацию о возвращении в "Спартак". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Фанаты сборной Сербии принесли на матч Лиги наций флаг России
-
Френки де Йонг стал ближе к переходу в "Манчестер Юнайтед"
-
"Спартак" удивил назначением нового главного тренера
-
"Ливерпуль" манит 17-летнюю звезду "Барселоны" зарплатой в 9 миллионов в год
-
Гаттузо рассказал, каких игроков он хотел бы видеть в "Валенсии"
-
Спортивный директор "Спартака" рассказал, уйдет ли вслед за Ваноли
-
Гюндоган привлек внимание двух топ-клубов
-
Появились подробности выбора нового тренера "Спартака"
-
"Сочи" определился с новым главным тренером
-
"Спартак" показал шуточное предложение "Баварии" по Соболеву
-
Мостовой назвал причину ухода Ваноли из "Спартака"
-
"Зенит" проведёт товарищеский матч с чемпионом Сербии
-
Шалимов интересно ответил на вопрос о назначении в "Спартак"
-
"Бавария" нашла замену Левандовски в Англии
-
"Шахтер" и "Динамо" решили, где хотят проводить матчи чемпионата
-
Бернарду Силва ответил на слухи о переходе в "Барселону"
-
Главные новости дня: 9 июня
-
Успехи Португалии, Испании и Сербии: результаты Лиги наций 9 июня
-
Испания выиграла у Швейцарии в матче Лиги наций
-
Португалия победила Чехию в Лиге наций