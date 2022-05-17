"Спортинг" выкупил защитника у "Манчестер Сити"

Фото: твиттер "Спортинга"\Автор неизвестен

Лиссабонский "Спортинг" выкупил у "Манчестер Сити" правого защитника сборной Испании Педро Порро, сообщает официальный сайт португальского клуба.

Напомним, что испанец находился в "Спортинге" два сезона на правах аренды и в прошлом году выиграл чемпионат Португалии.

Сумма трансфера составила 8.5 миллионов евро, которые были изначально прописаны в качестве отступных в арендном соглашении между клубами.

Контракт игрока с новым клубом рассчитан до лета 2025 года, а сумма отступных теперь составляет 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в Порро заинтересован мадридский "Реал".

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