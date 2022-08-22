"Спортинг" сделал предложение Роналду

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"Спортинг" сделал предложение Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Лиссабонский "Спортинг" ведет переговоры с нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, португальский клуб уже сделал предложение футболисту. Впрочем, "Спортинг" не имеет денег на трансфер форварда, поэтому может подписать его только бесплатно. Кроме того, лиссабонцы не способны платить Роналду его нынешнюю зарплату в размере 30 миллионов евро.

Напомним, что 37-летний Роналду является воспитанником "Спортинга", а в 2003 году перешел в "Манчестер Юнайтед". Его контракт с манкунианцами действует до лета 2023 года.

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