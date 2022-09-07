"Спортинг" одержал крупную победу в Лиге чемпионов

Теги айнтрахт франкфуртспортинг лиссабон

"Спортинг" одержал крупную победу в Лиге чемпионов

Фото: твиттер "Спортинга"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Спортинг" на выезде разгромил "Айнтрахт" со счетом 3:0.

Победу португальскому клубу принесли голы Маркуса Эдвардса, Франсишку Тринкау и Нуну Сантуша.

"Айнтрахт" Германия – "Спортинг" Португалия - 0:3 (0:0)
Голы: Эдвардс, 65 - 0:1, Тринкау, 67 - 0:2, Нуну Сантуш, 82 - 0:3

"Айнтрахт": Трапп, Ндика, Тута, Ленц (Пеллегрини, 46), Гетце, Соу, Камада, Эбимбе (Борре, 66), Линдстрем (Аларио, 74), Якич, Коло-Муани.

"Спортинг": Адан, Порро, Коатес, Сен-Жюст (Нету, 52), Инасиу, Матеус Рейс, Угарте, Педру Гонсалвеш (Нуну Сантуш, 79), Морита, Эдвардс (Рошинья, 73), Тринкау (Паулинью, 79).

Не пропустите: "Аякс" разгромил "Рейнджерс" в Лиге чемпионов. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" установила рекорд для женского футбола

"Барселона" установила рекорд для женского футбола

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов