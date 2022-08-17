"Спортинг" хочет вернуть Роналду

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"Спортинг" хочет вернуть Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду может вернуться в "Спортинг", сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, лиссабонский клуб ведет переговоры с агентом футболиста Жорже Мендешем. "Спортинг" может убедить форварда тем, что клуб участвует в Лиге чемпионов. Впрочем, проблемой может стать высокая зарплата Роналду, который получает около 30 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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