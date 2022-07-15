"Спортинг" будет обязан выкупить Тринкау у "Барселоны"
Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен
"Спортинг" практически точно должен будет выкупить у "Барселоны" права на хавбека Франсишку Тринкау.
В арендном соглашении прописано, что лиссабонский клуб обязан выкупить 22-летнего португальца через год, если не вылетит во второй португальский дивизион.
Как сообщает журналист Relevo Маттео Моретто, речь идет о выкупе половины прав на Тринкау за 7 млн евро.
22-летний Тринкау выступает за "Барселону" с 2020 года. Всего он провел за клуб 42 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Ранее играл за "Брагу". За сборную Португалии сыграл семь матчей. Обладатель Кубка Испании-2020/21.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
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|2
|Барселона
|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14