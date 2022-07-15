"Спортинг" будет обязан выкупить Тринкау у "Барселоны"

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"Спортинг" будет обязан выкупить Тринкау у "Барселоны"

Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен 

"Спортинг" практически точно должен будет выкупить у "Барселоны" права на хавбека Франсишку Тринкау.

В арендном соглашении прописано, что лиссабонский клуб обязан выкупить 22-летнего португальца через год, если не вылетит во второй португальский дивизион.

Как сообщает журналист Relevo Маттео Моретто, речь идет о выкупе половины прав на Тринкау за 7 млн евро. 

22-летний Тринкау выступает за "Барселону" с 2020 года. Всего он провел за клуб 42 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Ранее играл за "Брагу". За сборную Португалии сыграл семь матчей. Обладатель Кубка Испании-2020/21.

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