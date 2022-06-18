Фото: инстаграм "Краснодара-2"/Автор неизвестен

Воспитанник "Краснодара" Эдуард Сперцян заинтересовал клубы из чемпионата Германии.

Как пишет источник, 22-летним хавбеком активно следят два клуба высшего дивизиона.

Представитель одной из команд уже провел встречу с окружением футболиста и человеком из руководства российского клуба.

В то же время "Краснодар" готов отпустить Сперцяна, если сможет договориться о сумме трансфера.

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