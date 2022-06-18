Сперцян заинтересовал клубы из чемпионата Германии
Фото: инстаграм "Краснодара-2"/Автор неизвестен
Воспитанник "Краснодара" Эдуард Сперцян заинтересовал клубы из чемпионата Германии.
Как пишет источник, 22-летним хавбеком активно следят два клуба высшего дивизиона.
Представитель одной из команд уже провел встречу с окружением футболиста и человеком из руководства российского клуба.
В то же время "Краснодар" готов отпустить Сперцяна, если сможет договориться о сумме трансфера.
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