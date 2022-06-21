Сперцян получил предложения из Франции и Германии

Фото: инстаграм "Краснодара-2"/Автор неизвестен

Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский рассказал о перспективах футболиста "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.

По словам специалиста, карьера молодого игрока стремительно развивается и он вырастет в сильного футболиста.

"Когда я общался с ним три-четыре дня назад, он мне сообщил, что у него есть варианты из Франции, но каждый день что-то новое появляется, например, вариант в Бундеслигу. Важно, чтобы он уехал в европейский чемпионат, дальше уже пойдёт у него", - отметил Березовский.

В прошлом сезоне Сперцян сыграл в 26 матчах за "Краснодар" во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативных передачи.

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