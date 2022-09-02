"Специя" усилилась талантом "Челси"

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"Специя" усилилась талантом "Челси"

Фото: сайт "Специи"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Специи" на официальном сайте объявила о переходе защитника "Челси" и сборной Уэльса Итана Ампаду.

Итальянский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года без права последующего выкупа.

21-летний Ампаду выступает за "Челси" с 2017 года. Всего он провел за "аристократов" 12 матчей. Сдавался в аренду в "РБ Лейпциг", "Шеффилд Юнайтед" и "Венецию". За сборную Уэльса сыграл 35 матчей.

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