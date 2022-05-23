"Спартак" закрыл "Спартак-2": названа причина
Пресс-служба "Спартака" на официальном сайте объявила о закрытии команды "Спартак-2", который выступал в Футбольной национальной лиге.
"В изменившихся реалиях, с учетом вынужденного сокращения бюджета клуба и объективных финансовых сложностей, дальнейшее существование «Спартака-2» признано нецелесообразным. Клуб сосредоточится на поддержке работы академии и молодежной команды", – говорится в заявлении.
"Спартак-2" был основан в 1992 году и до 2001 года выступал во второй и третьих лигах. Затем команда была расформирована в связи с созданием турнира дублирующих команд Премьер-лиги. В 2013 году "Спартак-2" был воссоздан и стал выступать во втором дивизионе. В 2015 году клуб завоевал путевку в ФНЛ, в котором его лучшим достижением стало пятое место в сезоне-2015/2016.
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