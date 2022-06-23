"Спартак" взял на просмотр российского хавбека из чемпионата Польши

Фото: сайт "Краснодара"/Автор неизвестен

Бывший полузащитник "Краснодара" Илья Жигулев может продолжить карьеру в "Спартаке".

Как говорится на сайте московского клуба, 26-летний воспитанник "быков" прибыл на просмотр в команду как свободный агент.

Последним клубом Жигулева был польский "Заглембе", в котором он провел прошлый сезон.

Также футболист играл за молодежную сборную России, "Ротор", "Урал" и "Тосно".

За польский клуб он провел 15 матчей, в которых отдал две голевые передачи.

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