"Спартак" взял на просмотр российского хавбека из чемпионата Польши
Фото: сайт "Краснодара"/Автор неизвестен
Бывший полузащитник "Краснодара" Илья Жигулев может продолжить карьеру в "Спартаке".
Как говорится на сайте московского клуба, 26-летний воспитанник "быков" прибыл на просмотр в команду как свободный агент.
Последним клубом Жигулева был польский "Заглембе", в котором он провел прошлый сезон.
Также футболист играл за молодежную сборную России, "Ротор", "Урал" и "Тосно".
За польский клуб он провел 15 матчей, в которых отдал две голевые передачи.
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