"Спартак" вышел в финал Кубка России
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
В матче 1/2 финала Кубка России московский "Спартак" разгромил красноярский "Енисей" со счетом 3:0 и вышел в финал.
Победу "красно-белым" принесли голы Квинси Промеса, Зелимхана Бакаева и Александра Соболева.
"Спартак" – "Енисей" - 3:0 (1:0)
Голы: Промес, 21 - 1:0, Бакаев, 56 - 2:0, Соболев, 87 - 3:0
"Спартак": Максименко, Джикия, Жиго, Кофрие (Чернов, 64; Литвинов, 80), Хлусевич, Мозес (Игнатов, 64), Мартинс Перейра, Пруцев, Промес, Бакаев (Рассказов, 71), Николсон (Соболев, 71).
"Енисей": Опарин, Бевеев, Кичин, Феррейра, Шакуро (Масловский, 64), Зотов, Глушков (Ломакин, 46), Иванов, Ланин, Канаплин (Самойлов, 46), Окладников (Саная, 60).
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