"Спартак" выиграл третий трофей при Федуне
Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен
Московский "Спартак" выиграл третий трофей при нынешнем владельце Леониде Федуне.
В 2017 году московский клуб стал чемпионом России и завоевал Суперкубок России. В 2022 году "красно-белые" выиграли Кубок России, обыграв в финале "Динамо" (2:1).
Стоит отметить, что "Спартак" выиграл Кубок в четвертый раз подряд и впервые с 2003 года.
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