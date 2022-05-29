"Спартак" выиграл третий трофей при Федуне

Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен

Московский "Спартак" выиграл третий трофей при нынешнем владельце Леониде Федуне.

В 2017 году московский клуб стал чемпионом России и завоевал Суперкубок России. В 2022 году "красно-белые" выиграли Кубок России, обыграв в финале "Динамо" (2:1).

Стоит отметить, что "Спартак" выиграл Кубок в четвертый раз подряд и впервые с 2003 года.

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