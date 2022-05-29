"Спартак" выиграл Кубок России

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

В финальном матче Кубка России "Спартак" обыграл "Динамо" со счетом 2:1 и стал обладателем трофея.

Победу "красно-белым" принесли голы Александра Соболева и Квинси Промеса. В составе "бело-голубых" отличился Арсен Захарян.

"Спартак" – "Динамо" - 2:1 (1:0)

Голы: Соболев, 10 - 1:0, Захарян, 55 - 1:1, Промес, 72 - 2:1

"Спартак": Максименко, Джикия (Кофрие, 66), Жиго, Литвинов, Хлусевич, Мозес, Мартинс Перейра, Пруцев, Промес (Умяров, 90), Игнатов (Николсон, 66), Соболев (Зобнин, 82).

"Динамо": Лещук, Паршивлюк (Лесовой, 77), Бальбуэна, Евгеньев, Варела (Макаров, 88), Скопинцев (Моро, 88), Захарян, Фомин, Шиманьски, Смолов (Грулев, 77), Тюкавин.

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