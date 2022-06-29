"Спартак" впервые выиграл под руководством Абаскаля

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Московский "Спартак" в товарищеском матче обыграл калининградскую "Балтику" со счетом 3:2. Таким образом, "красно-белые" впервые выиграли под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля.

Победу спартаковцам принесли дубль Квинси Промеса и гол Михаила Игнатова. В составе калининградского клуба отличились Ян Казаев и Иван Остойич.

"Спартак" Москва - "Балтика" Калининград - 3:2 (3:0)

Голы: Игнатов, 5 - 1:0, Промес, 8 - 2:0, Промес, 35 - 3:0, Казаев, 58 - 3:1, Остойич, 79 - 3:2

"Спартак": Селихов (Максименко, 46), Джикия (Литвинов, 58), Чернов (Кофрие, 46), Денисов (Маслов, 58), Умяров (Жигулев, 58), Зобнин (Пруцев, 57), Хлусевич (Маркитесов, 66), Игнатов (Зиньковский, 46), Промес (Шитов, 66), Рыбус (Рассказов, 46), Соболев (Рассказов, 46).

"Балтика": Латышонок (Корякин, 46), Остойич, Радмановац, Осипов, Казаев (Кленкин, 66), Кузьмин, Лазарев (Пряхин, 65), Аванесян (Кашчелан, 46), Валиахметов, Гузина, Борисенко.

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