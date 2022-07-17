"Спартак" в шутку отказал Роналду

Теги спартак москвакриштиану роналдуманчестер юнайтед

"Спартак" в шутку отказал Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

В социальных сетях "Спартака" выложили фото вымышленной переписки с нападающим "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

В ней португальский форвард якобы пишет "Спартаку" слова приветствия, на что получает резкий ответ "нет".

Под изображением автор публикации написал "Опять боль. Но не для нас в этот раз".

Интересно, что в прошлом году "Спартак" показал похожий пост с вымышленной перепиской с форвардом Лионелем Месси. 

 

Не пропустите: Роналду не перейдет в "Челси". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Баварии" поставили точку в слухах о подписании Роналду

В "Баварии" поставили точку в слухах о подписании Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов