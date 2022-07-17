"Спартак" в шутку отказал Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

В социальных сетях "Спартака" выложили фото вымышленной переписки с нападающим "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

В ней португальский форвард якобы пишет "Спартаку" слова приветствия, на что получает резкий ответ "нет".

Под изображением автор публикации написал "Опять боль. Но не для нас в этот раз".

Интересно, что в прошлом году "Спартак" показал похожий пост с вымышленной перепиской с форвардом Лионелем Месси.

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