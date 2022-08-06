"Спартак" уверенно обыграл "Урал"
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура РПЛ "Спартак" на выезде обыграл "Урал" со счетом 2:0.
Победу московскому клубу принесли голы Квинси Промеса и Михаила Игнатова.
"Урал" – "Спартак" - 0:2 (0:2)
Голы: Промес, 27 - 0:1, Игнатов, 43 - 0:2
"Урал": Помазун, Иллой-Айет (Мамин, 73), Гогличидзе, Кузьмичев, Быковский (Гаджимурадов, 46), Мишкич, Коновалов (Емельянов, 80), Подберезкин (Бевеев, 62), Сунгатулин (Бикфалви, 46), Егорычев, Каштанов.
"Спартак": Селихов, Чернов, Литвинов, Хлусевич, Зобнин, Мартинс Перейра (Пруцев, 67; Зиньковский, 88), Умяров (Джикия, 88), Денисов, Мозес (Игнатов, 33), Промес, Соболев (Николсон, 66).
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