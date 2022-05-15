"Спартак" упустил победу над "Зенитом", неудачи "Динамо" и ЦСКА: результаты 29-го тура РПЛ

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"Спартак" упустил победу над "Зенитом", неудачи "Динамо" и ЦСКА: результаты 29-го тура РПЛ

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 29-го тура Российской Премьер-Лиги. "Спартак" упустил победу над "Зенитом", тоже самое произошло с "Динамо" в матче с "Локомотивом", ЦСКА проиграл "Краснодару".

"Спартак" – "Зенит" - 1:1 (0:0)
Голы: Соболев, 49 - 1:0, Мостовой, 90+3 (с пенальти) - 1:1

"Краснодар" – ЦСКА - 1:0 (0:0)
Гол: Кривцов, 75 - 1:0

"Урал" – "Рубин" - 3:0 (1:0)
Голы: Бикфалви, 22 - 1:0, Шатов, 56 - 2:0, Бикфалви, 71 - 3:0

"Уфа" - "Арсенал" - 2:1 (1:1)
Голы: Кабутов, 13 - 1:0, Кангва, 25 - 1:1, Агаларов, 76 - 2:1.

"Локомотив" - "Динамо" - 3:3 (1:3)
Голы: Смолов, 9 - 0:1, Едвай, 28 - 1:1, Захарян, 33 - 1:2, Фомин (пен), 38 - 1:3, Кухта, 65 - 2:3, Керк, 72 - 3:3.

"Ростов" - "Химки" - 2:1 (2:0)
Голы: Тугарев, 12 - 1:0, Полоз, 17 - 2:0, Мирзов, 90+6 - 2:1.

"Ахмат" - "Крылья Советов" - 1:0 (0:0)
Гол: Конате, 54 - 1:0.

"Сочи" - "Нижний Новгород" - 0:0

Положение команд: "Зенит" - 65, "Динамо", "Сочи" - 53, "Краснодар" - 49, ЦСКА - 47, "Локомотив" - 45, "Ахмат", "Крылья Советов" - 41, "Ростов", "Спартак" - 38, "Нижний Новгород", "Урал" - 30, "Химки", "Рубин" - 29, "Уфа" - 27, "Арсенал" - 23.

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