"Спартак" упустил победу над "Зенитом", неудачи "Динамо" и ЦСКА: результаты 29-го тура РПЛ
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 29-го тура Российской Премьер-Лиги. "Спартак" упустил победу над "Зенитом", тоже самое произошло с "Динамо" в матче с "Локомотивом", ЦСКА проиграл "Краснодару".
"Спартак" – "Зенит" - 1:1 (0:0)
Голы: Соболев, 49 - 1:0, Мостовой, 90+3 (с пенальти) - 1:1
"Краснодар" – ЦСКА - 1:0 (0:0)
Гол: Кривцов, 75 - 1:0
"Урал" – "Рубин" - 3:0 (1:0)
Голы: Бикфалви, 22 - 1:0, Шатов, 56 - 2:0, Бикфалви, 71 - 3:0
"Уфа" - "Арсенал" - 2:1 (1:1)
Голы: Кабутов, 13 - 1:0, Кангва, 25 - 1:1, Агаларов, 76 - 2:1.
"Локомотив" - "Динамо" - 3:3 (1:3)
Голы: Смолов, 9 - 0:1, Едвай, 28 - 1:1, Захарян, 33 - 1:2, Фомин (пен), 38 - 1:3, Кухта, 65 - 2:3, Керк, 72 - 3:3.
"Ростов" - "Химки" - 2:1 (2:0)
Голы: Тугарев, 12 - 1:0, Полоз, 17 - 2:0, Мирзов, 90+6 - 2:1.
"Ахмат" - "Крылья Советов" - 1:0 (0:0)
Гол: Конате, 54 - 1:0.
"Сочи" - "Нижний Новгород" - 0:0
Положение команд: "Зенит" - 65, "Динамо", "Сочи" - 53, "Краснодар" - 49, ЦСКА - 47, "Локомотив" - 45, "Ахмат", "Крылья Советов" - 41, "Ростов", "Спартак" - 38, "Нижний Новгород", "Урал" - 30, "Химки", "Рубин" - 29, "Уфа" - 27, "Арсенал" - 23.
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