"Спартак" удивил назначением нового главного тренера
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Новым главным тренером "Спартака" назначен Гильермо Абаскаль, сообщается на официальном сайте московского клуба.
Испанский специалист должен был возглавить молодежную команду "Базеля", но отказался после получения предложения от "красно-белых".
33-летний Абаскаль ранее тренировал "Кьяссо", "Лугано", "Асколи", "Волос", а также некоторое время был исполняющим обязанности главного тренера "Базеля".
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