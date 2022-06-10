"Спартак" удивил назначением нового главного тренера

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Новым главным тренером "Спартака" назначен Гильермо Абаскаль, сообщается на официальном сайте московского клуба.

Испанский специалист должен был возглавить молодежную команду "Базеля", но отказался после получения предложения от "красно-белых".

33-летний Абаскаль ранее тренировал "Кьяссо", "Лугано", "Асколи", "Волос", а также некоторое время был исполняющим обязанности главного тренера "Базеля".

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