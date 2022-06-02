"Спартак" сообщил об уходе Бакаева
Фото: твиттер Спартака/Автор неизвестен
Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев покинул московский клуб, о чем накануне сообщили на официальном сайте красно-белых.
В клубе приняли решение не продлевать контракт с 25-летним хавбеком. Таким образом, Бакаев покинул команду на правах свободного агента.
25-летний воспитанник московской команды свой первый матч за основной состав "Спартака" провел 2015 году. Всего на его счету 105 игр, в которых он забил 11 мячей и сделал 29 результативных передач.
В 2022 году Бакаев выиграл Кубок России, а в 26 матчах Премьер-Лиги отметился шестью голевыми пасами.
Не пропустите: Кутепов ушел из "Спартака". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
В "Локомотиве" назвали причину рекордных убытков клуба
-
Мюллер просит Левандовски остаться в "Баварии"
-
"Спартак" сообщил об уходе Бакаева
-
Сборная Украины не проигрывает 8 матчей подряд
-
"Астон Вилла" подписала бразильского защитника "Севильи"
-
Зинченко после победы над Шотландией рассказал о настрое на Уэльс
-
Наставник сборной Украины назвал главных звезд команды
-
Месси высказался о победе над Италией в Финалиссиме
-
Шакира бросила Пике из-за постоянных измен
-
Главные новости дня: 1 июня
-
1
Месси выиграл 4-й трофей со сборной Аргентины
-
Аргентина разгромила Италию в матче за Суперкубок мира
-
Украина победила Шотландию в стыках ЧМ-2022
-
"Рома" отклонила крупное предложение "Милана" по Дзаньоло
-
Азар обрадовался, когда Мбаппе отказал "Реалу"
-
"Рома" Моуринью может купить одного из лидеров сборной Аргентины
-
Погба прокомментировал свой уход из "Манчестер Юнайтед"
-
Бензема опередил Мане в борьбе за звание лучшего игрока года по версии Onze Mondial
-
Азар назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
-
Украина одержала яркую победу в отборе на молодежный Евро-2023