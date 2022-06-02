"Спартак" сообщил об уходе Бакаева

Фото: твиттер Спартака/Автор неизвестен

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев покинул московский клуб, о чем накануне сообщили на официальном сайте красно-белых.

В клубе приняли решение не продлевать контракт с 25-летним хавбеком. Таким образом, Бакаев покинул команду на правах свободного агента.

25-летний воспитанник московской команды свой первый матч за основной состав "Спартака" провел 2015 году. Всего на его счету 105 игр, в которых он забил 11 мячей и сделал 29 результативных передач.

В 2022 году Бакаев выиграл Кубок России, а в 26 матчах Премьер-Лиги отметился шестью голевыми пасами.

Не пропустите: Кутепов ушел из "Спартака". | https://dailysports.net