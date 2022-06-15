"Спартак" снова намекнул на бойкот Суперкубка России

Теги спартак москвазенит санкт-петербург

"Спартак" снова намекнул на бойкот Суперкубка России

Фото: твиттер РФС/Автор неизвестен

Пресс-служба "Спартака" в своих социальных сетях опубликовала ролик, в котором намекнула на бойкот командой Суперкубка.

Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 9 июля и соперником москвичей будет "Зенит".

В новом ролике миньоны голубого цвета играют в футбол без соперников.

Как известно, ситуация вызвана решением РФС провести встречу в Санкт-Петербурге, где и играет "Зенит".
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Результаты жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Результаты жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов